14:51

Ababa la compareixença, que ha durat 4 hores.

14:49

Esmenes a la totalitat: Vots a favor: 10 Vots en contra: 11. En conseqüència, queden rebutjades les esmenes de PP, C's, PSC i CSQP

14:39

Junqueras torna a prendre la paraula: "Volem tenir l'oportunitat de construir una nova República", i en aquest sentit, diu que "intentem avançar amb aquells que compartim un horitzó", ha dit en resposta a les queixes dels grups perquè el Govern ha prioritzat la negociació amb la CUP

14:38

La CUP i JxSí s'aliaran per tombar les esmenes a la totalitat de tots els grups parlamentaris no independentistes

14:37

La comissió d'Economia s'allarga ja gairebé quatre hores, aviat arribaran les votacions

14:36

Roger Torrent: "El creixement de l’Agència Tributària ha de servir per recaptar i perseguir el frau fiscal"

14:34

Torrent: "Si aquests són els pressupostos més expansius, i 3 de cada 4 euros es destinen a polítiques socials, efectivament són els pressupostos més socials"

14:28

14:24

Torrent defensa que els pressupostos "són expansius", i remarca el pes de la despesa social, el 74%

14:21

Intervé el diputat de JxSí Roger Torrent, per explicar tres grans objectius: apuntalar el creixement econòmic, posar els instruments necessaris perquè la millora econòmica arribi als ciutadans del país, i finalment, procurar i provocar que els ciutadans d'aquest país puguin decidir lliurement el seu futur

14:18

La CUP demana "polítiques" per guanyar un referèndum, i li pregunta a Junqueras com pensa fer-ho sense revertir els "30 anys de business friendly si ha desproveït de capital l'administració"

14:17

"Hem de tenir eines per donar resposta a les necessitats socials, per això plantegem la creació de deu fons que es nodreixen d'una recuperació d'entre el 10% i el 30% de partides", explica la diputada Eulàlia Reguant

14:16

Reguant es pregunta: "El circuit de Catalunya o economia productiva?, El BCN World, o economia productiva?", per què no ens plantegem recapitalitzar l'administració i hi apostem?

14:14

La CUP denuncia que continua la descapitalització de l'administració pública

14:13

Reguant: "El pressupost consolida una tendència de fa 30 anys d'autonomia, la descapitalització de l'administració pública"

14:12

"En els pressupostos algunes retallades es consoliden, no podem dir que ja no hi ha retallades", avisa Reguant

14:11

Intervé la CUP, la diputada Eulàlia Reguant: "De la seva intervenció no n'hem extret que sol no pugui aprovar els pressupostos"

14:01

Coscubiela critica les previsions de Junqueras per irreals, i li recorda que "allò que no s'ha fet en 5 anys no es pot fer en 6 mesos", en referència a l'Agència Tributària

13:58

Coscubiela: "Ningú no li ha dit que tot va malament, però la reforma fiscal i la renda garantida no les veiem", avís per a Junqueras

13:43

Torna a ser el torn dels grups que han presentat esmenes a la totalitat, que volen replicar el conseller Junqueras

13:32

Junqueras respon al diputat del PP que "lamentem no trobar ponts de diàleg", malgrat que tingui voluntat d'acordar els termes del referèndum

13:29

Amb tota probabilitat, el PP, C's i el PSC impugnaran els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, en considerar que les partides del referèndum contravenen les sentències del TC

13:28

Encara han d'intervenir els grups de la CUP i de Junts pel Sí, fa dues hores i mitja que dura la comissió d'Economia

13:27

Junqueras també es defensa de les acusacions que el desplegament de l'agència tributària sigui massa ràpid

13:15

Junqueras respon els grups parlamentaris que han intervingut amb un discurs de caràcter més tècnic que polític

13:07

Junqueras diu que "complirem" l'acord de retornar la paga dels funcionaris el 2012, perquè és un acord amb el PDeCAT

13:05

Junqueras insisteix que són les pressupostos més socials de la història, amb un 74% de la despesa

13:04

Junqueras reconeix que els pressupostos "no poden agradar a tothom", cosa que el conseller troba "normal" pel ventall ideològic que hi ha representat al Parlament

13:01

Junqueras pren la paraula per respondre als grups que han presentat esmenes a la totalitat

13:00

El diputat del PP no s'ha referit al referèndum, i ha fet una exposició força tècnica.

12:48

Santi Rodríguez (PP) reconeix que els nous comptes són més honestos perquè "ja no hi ha 2.500 milions de falsos ingressos" de Mas Colell

12:43

"Referèndum sí, reforma fiscal també. No utilitzin el referèndum per fer xantatge", ha avisat Coscubiela al conseller Junqueras

12:39

"Sense millorar els ingressos no és possible una orientació més social en aquests pressupostos. Per això cal aplicar una reforma fiscal", afegeix Coscubiela

12:38

Sobre l'Agència Tributària: "No és creïble, tot i que compartim recuperar les competències, però no ens creiem que en pocs mesos puguin recuperar allò que s'ha perdut en cinc anys"

12:37

CSQP dóna per fet el suport de la CUP als pressupostos: "Jo, a diferència de C's, crec que això està fet"

12:36

"La gent no viu de gestos, la situació de pobresa és brutal, més del 60% dels acords del pla de pobresa són paper mullat", insisteix a Junqueras el representant de CSQP

12:33

"La vessant dels ingressos és falsa. No son creïbles els ingressos que vostès pressuposten mirant les dades dels darrers anys", assegura Coscubiela

12:31

"Els pressupostos són absolutament continuistes i submissos en matèria d'ingressos: no volen molestar el 4% de la població que més té", diu Coscubiela

12:30

"O creen vostès una epidèmia que mati molta gent perquè paguin successions, o no sé com s'ho pensen fer", diu Coscubiela respecte a la política fiscal del Govern

12:26

Intervé el líder de CSQP, Joan Coscubiela: "Vostè aconsegueix vendre la moto a alguns, però aquests pressupostos no s'aguanten"

12:26

El PSC demana a la CUP que intenti marcar els pressupostos perquè facin un gir a l'esquerra

12:25

"No veiem l'emprempta d'ERC en aquests pressupostos, tornem a l'època de Pujol", assegura el PSC

12:23

Els socialistes centren el seu discurs a denunciar que ERC no fa uns pressupostos d'esquerres per la submissió al PDeCAT

12:22

El PSC denuncia que "l'escola pública és la que més pateix les retallades", igual que passa amb la sanitat

12:21

JxSí enfocarà la negociació en dos eixos: les esmenes dels cupaires i l’estratègia del bloc independentista respecte a esmenes d’altres grups

12:18

La CUP i Junts pel Sí seran els darrers grups a intervenir a la comissió d'Economia, perquè no han presentat esmenes a la totalitat

12:17

El PSC denuncia que el Govern destini més diners a l'Agència Tributària que no a les universitats, "una estructura d'estat"

12:15

"L’endeutament serà de l’1,6%, és la taxa d’endeutament més baixa des del 2007", ha explicat Junqueras durant la compareixença

12:14

El PSC acusa Junqueras de no actuar com un partit d'esquerres

12:13

"Aquest país necessita una reforma fiscal valenta que faci un sistema fiscal més just i més redistributiu", demana el PSC

12:12

El PSC denuncia la politica fiscal "irrisòria" del Govern, amb impostos que tot just aportaran 150 milions

12:09

Romero (PSC) lamenta que els pressupostos no siguin d'esquerra, i acusa ERC de continuisme d'Artur Mas

12:08

Intervé la diputada Alícia Romero, del PSC, que lamenta la "incertesa" que provoca el fet de no saber si s'aprovaran els pressupostos. "Això ha passat perquè vostès no han volgut dialogar amb cap altre grup que no fos la CUP"

12:04

12:03

C's denuncia una partida de 21 milions destinats a "fer propaganda del separatisme" i 6 milions per "repetir el 9N"

12:02

C's també vol suprimir partides a l'Agència Tributària, a la CCMA, al diplocat i a totes les qüestions que al seu entendre fomenten el separatisme

12:01

Espinosa assegura que han presentat esmenes per eliminar qualsevol referència a "repeticions del 9N", però han deixat una partida per a eleccions, que creuen que arribaran aviat

12:00

"No volem malgastar recursos en una hipotètica construcció de la República, diu C's", diu Espinosa

11:57

Espinosa denuncia que la Generalitat ha incrementat un 11% la despesa per a alts càrrecs del Govern

11:56

Espinosa (C's) reconeix que aquests pressupostos ja no contemplen retallades socials, com sí que feien els pressupostos d'Artur Mas

11:54

“No volem destinar ni un euro al separatisme", avisa el diputat de Ciudadanos, que afegeix que aquests comptes no solucionen els principals problemes dels catalans

11:53

Espinosa: "No ens estranyaria que els pressupostos no s'aprovessin, amb la CUP només coincideixen el desig de separar-nos d'Espanya i fer-nos sortir de la UE, vostès estan atrapats en el laberint separatista"

11:52

"Hi ha un increment del 145% el pressupost de la secretaria d'Hisenda per impulsar el desplegament de l'Agència Tributària", ha dit junqueras

11:50

Pren la paraula del diputat Espinosa, de Ciudadanos, que ha presentat esmena a la totalitat: "el seu pressupost no ens agrada, és fictici en ingressos i despeses"

11:49

Junqueras ha explicat als periodistes que estrena ulleres en un dia important per a l'aprovació dels pressupostos

11:47

Junqueras dóna dades sobre l'Agència Tributària: un pressupost previst de 93,3 milions d'euros i una plantilla total per al 31 de desembre de 2017 de 800 places. 3.100 milions de recaptació, amb 19 oficines pròpies i 12 de compartides.

11:44

Joan Coscubiela sobre els pressupostos de Junqueras: Trilema Junqueras: Entre augment despesa social, inmobilisme fiscal i compliment dèficit. Ha elegit inmobilsme fiscal i compliment dèficit — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 16 de gener de 2017

11:42

Salellas: "ERC ha de tenir clar que els pressupostos han de fer olor a CUP i no només de PDECat" https://t.co/1yXOftA49a #perlarepública pic.twitter.com/OyHiRGTs3d — CUP Països Catalans (@cupnacional) 15 de gener de 2017

11:39

El PSC denuncia que Junqueras "no ha fet cap gir a l'esquerra, sinó que ha consolidat el pujolisme"

11:37

Aquesta tarda serà el torn de la consellera de la presidència, Neus Munté, sense implicació directa dels seus números en el referèndum

11:36

Els grups tindran 15 minuts per exposar les seves esmenes, i Junqueras ha demanat poder respondre'ls un a un

11:34

L'1 de febrer la Comissió d'Economia i Hisenda elaborarà el dictamen sobre els comptes, i donarà 3 dies als grups per impugnar-los

11:34

Encara no ha fet cap referència a la partida destinada a la celebració del referèndum, que serà la clau d'aquesta cartera

11:33

Junqueras detalla els increments de pressupost de cadascun dels capítols d'Ecoomia i Vicepresidència

11:32

Els grups parlamentaris han presentat 2.314 esmenes als pressupostos. El PSC és el més actiu, amb 1.209 esmenes, i la CUP n'ha presentat 151.

11:30

La CUP ha assegurat que no hi ha línies vermelles en els pressupostos, però demana a JxSí generositat i més gruix per a Ensenyament i Salut

11:29

El pressupost d'Economia i Hisenda crexi respecte al del 2015, en concordança amb les noves funcions del departament, com les delegacions territorials del govern i les funcions tributàries

11:28

Junqueras es reserva per a la part final de la intervenció les dades referents a la clau de volta: la Hisenda Catalana

11:27

11:22

Si els presuspostos superen aquesta setmana amb la majoria de JxSí i la CUP, la resta de grups podran impugnar els comptes entre el dia 1 i el dia 3 de febrer. En aquest cas, l'aprovació del comptes s'ajornaria i no podria ser en el ple del 8-9 de febrer

11:21

La CUP ha demanat la implicació directa de Puigdemont en els pressupostos, en considerar ERC no ha fet prou propostes en la negociació

11:20

El període mitjà de pagament de l'administració catalana s'ha reduït 39 dies, i ara és de 28 dies de mitjana

11:19

Junqueras continua repassant dades macroeconòmiques, a l'espera que entri a detallar les partides del seu departament

11:17

El proper 28 de gener, la CUP deicidrà en un consell polític si aprova definitivament els pressupostos al Parlament a ple del 8-9 de febrer

11:17

Aquesta setmana, la CUP ha acusat ERC de fer càlculs electorals i de no implicar-se en els pressupostos

11:14

Aquesta setmana hi haurà 13 comissions al Parlament, i els grups votaran un per un els compres de cada departament. Perquè els pressupostos tirin endavant, JxSí espera que la CUP doni un vot afirmatiu a totes

11:14

Junqueras insisteix que "hem de fer que els pressupostos siguin els millors possibles"

11:12

Junqueras repassa les principals dades econòmiques de Catalunya, tal i com ja va fer el 29 de novembre, quan va presentar els pressupostos al Parlament

11:12

En cas que alguna de les comissions no obtingui la majoria del Parlament, el Govern hauria de presentar un nou pressupost per a aquesta àrea, o bé dissoldre el Parlament i convocar eleccions, tal i com ha reiterat el president Puigdemont

11:11

La despesa social representa el 74% del pressupost, recorda Junqueras

11:09

Junts pel Sí arriba a la negociació dels pressupostos amb la CUP amb la voluntat d'assolir "un acord global amb la CUP"

11:05

Cada grup parlamentari tindrà 15 minuts per exposar les seves esmenes, i Oriol Junqueras ha demanat un torn de rèplica

11:03

Cada comissió presentarà els seus comptes, que hauran de ser votats individualment

11:00