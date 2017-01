Marín es mostra "convençuda" que el PSC participarà en l'elecció del líder del PSOE

L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), s'ha mostrat "convençuda" que els militants del PSC podran participar en el congrés del PSOE i votar el seu nou secretari general. "Tinc claríssim que el PSC participarà en el congrés i que serà el congrés qui decideixi les futures relacions entre el PSC i el PSOE", ha dit en una entrevista aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press. Marín ha assenyalat que així ho defensa el candidat a liderar el partit Patxi López, i s'ha mostrat convençuda que, si Susana Díaz és candidata, "també farà tot el possible perquè el PSC continuï estant present i treballant pel socialisme", ja que el sector que reclama que el PSC no hi participi és molt minoritari, ha opinat.

Marín ha augurat que és el moment que el PSC incorpori algun dirigent català a la gestora socialista, i ha valorat que Teresa Cunillera és "una excel·lent candidata", tot i que ha dit que el seu nomenament no està decidit. Preguntada pels motius que han portat el PSOE a perdre pes en la política espanyola, ha dit que un d'ells l'hauria comès l'expresident José Luís Rodríguez Zapatero en "no reconèixer un problema que existia i era real" com la crisi econòmica.

Referèndum

Sobre si l'Hospitalet de Llobregat participaria en un eventual referèndum independentista, ha dit que la ciutat no col·laborarà "en qüestions que no siguin clarament acordades i formin part d'una estratègia de diàleg". En aquest sentit, ha dit que si la consulta fos legal i pactada "evidentment" s'hi sumarien, però no ho faran si contribueix a la confrontació i no beneficia els ciutadans, com segons la seva opinió passaria en un referèndum unilateral.