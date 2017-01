La neu deixa gruixos de fins a mig metre en cotes properes als 1.000 metres

La neu caiguda en les darreres hores al Pirineu ha deixat gruixos que s’han acostat, i fins i tot superat, al mig metre en municipis situats en cotes properes als 1.000 metres . Així, segons Protecció Civil, s’han acumulat 53 centímetres de neu a Naut Aran i 39 centímetres a Vielha, i en menor mesura, 33 centímetres a Esterri d’Àneu, 25 a Puigcerdà, 20 centímetres a Viu de Llevata i 13 a Das. Fins aquest matí, no s’ha produït cap incidència destacada a causa de la nevada, tot i que s’ha hagut de suspendre el transport escolar al Pallars Sobirà i l’institut de Sort ha tancat les portes per la impossibilitat d’accedir-hi. D’altra banda, Protecció Civil, que manté acivada l’alerta del Neucat, ha demanat molta prudència en la mobilitat per les zones afectades. De fet, la circulació s’ha interromput a la C-28 a Naut Aran per accedir al Port de la Bonaigua i a la BV-4031 de Castellar de N’Hug a La Molina. A més, es necessiten cadenes per circular per la Collada de Tosses, entre altres afectacions viàries.

L’obligació de circular amb cadenes afecta onze trams de via més. Es tracta a la demarcació de Lleida, de la C-13, la C-28 i la C-147 a Esterri d’Àneu; de la C-142b a Naut Aran per accedir al Pla de Beret i la C-28 a Vielha cap a Vaquèira; de l’L-500 i l’L-501 a Vall de Boí per anar al Balneari de Boí i al Pla de l’Ermita, respectivament; de l’L-504 a Llavorsí en direcció Tavascan; de l’L-510 a Alins i de l’N-141 a Bossòst fins al Coll del Portillon. També calen cadenes a l’L-503 a Torre de Cabdella. A més, a l’N-230 a Vielha està restringit el pas de vehicles articulats en direcció Vilaller en ambdós sentits per neu o gel a la calçada, així com a l’N-260, on a banda de ser necessàries les cadenes els vehicles pesats tenen restringit el pas a partir del quilòmetre 130.



Mentrestant, Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’alerta del pla Neucat per les nevades abundants al Pirineu i Prepirineu i la possibilitat de nevades locals a les comarques de Girona al llarg del dia d’avui. De moment, la cota de neu no ha estat tan baixa com s’havia previst ahir i aquest matí se situarà a l’entorn dels 500 metres, tot i que pot variar al llarg del dia. El Comitè del Pla Neucat es tornarà a reunir a la una del migdia per actualitzar la informació de l’episodi. A les set del matí, s’ha reunit el Comitè tècnic del Pla Neucat per fer seguiment de l’evolució de les nevades. El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha presidit la reunió que ha comptat amb l’assistència de comandaments dels Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Servei Català de Trànsit, Carreteres de la Generalitat, autopistes, Agents Rurals, Sistema d’Emergències Mèdiques, Creu Roja i Servei Meteorològic de Catalunya.