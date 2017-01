Mas no descarta ser candidat a la presidència de la Generalitat

| ACN

L'expresident de la Generalitat Artur Mas no ha descartat aquest dilluns ser candidat a la presidència de la Generalitat, després de l'anunci de Carles Puigdemont. "L'únic que s'ha autodescartat fins ara és Puigdemont", ha manifestat. Mas també ha recordat que "ningú més s'ha de descartar. Hem de posar tota la llenya al foc. No m'hi veig ni a nivell personal ni familiar, però com a país veurem".

En declaracions a Rac1, Mas ha avisat que "a nivell de país, no estem en un moment per dir no en vull saber res. En un moment tan decisiu hi hem de ser en la mesura que calgui".

Sobre el judici pel 9-N, l'expresident ha assegurat que està convençut que els inhabilitaran. "La sentència està pre-redactada. És un judici polític", ha lamentat. "No ens jutgen per desobediència, sinó per unes idees. Es jutjaran demòcrates per unes idees", ha sentenciat. A més, Mas ha confessat que espera que el judici "sigui un revulsiu al procés de manera que hi hagi gent que es vagi apuntant a la causa sobiranista".

El dirigent del PDeCat també ha parlat sobre els pressupostos. "Si la CUP no falla i hi ha pressupostos, el Parlament aprovarà unes lleis de transitorietat jurídica", ha dit i ha afegit que confia "plenament" que el referèndum es farà i "ara serà de caràcter vinculant".

"Si arribés a votar més d'un 50% del cens i el 'sí' fos majoritari, és una qüestió de legitimitat democràtica", ha explicat. Sobre la possibilitat d'avançar el referèndum abans de l'estiu, Mas ha assenyalat que "la data límit és el setembre, dins d'aquest període quan vagi millor".