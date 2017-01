| ACN

"No s'ha de preocupar en absolut, i ell ho sap, n'és perfectament conscient". Així ha reaccionat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en preguntar-li per les declaracions del president de Banc Sabadell, Josep Oliu, que va avisar que podrien canviar de seu "en cas que hi hagués algun risc" que els pogués posar "en necessitat de situar-se sota l'aixopluc de la Unió Europea". En declaracions a La Sexta, Junqueras ha remarcat que la intenció del Govern és "garantir la presència dintre de la UE", i ha afegit que "la millor de les presències possibles és des de l'àmbit d'un estat, perquè les relacions seran directes". "No hi ha ningú més europeista que nosaltres", ha afegit. D'altra banda, sobre la decisió de l'exlehendakari Patxi López d'optar a la secretaria general del PSOE, ha dit que li és igual que lideri el Partit Socialista ell o Susana Díaz, perquè mai s'arriba a cap acord ni amb el PP ni amb el PSOE.

Junqueras ha argumentat que l'experiència li ha ensenyat que "mai s'arriba a acords amb el PP o amb el PSOE", ja que els populars "d'entrada diuen que no i després és no" i els socialistes "diuen que potser sí però segueix sent no igualment". Ha subratllat que fins i tot membres del PSC ho han intentat i alguns han optat per deixar el partit "per continuar sent socialistes". És en aquest sentit que ha dit que li és indiferent si el PSOE l'acaba liderant algú com Patxi López o algú altre com la presidenta andalusa, Susana Díaz.

Sobre la conferència de presidents d'aquesta setmana, Junqueras ha defensat l'absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè Catalunya, ha dit, vol tenir una relació de bilateralitat per poder abordar el referèndum. En aquest sentit,

En demanar-li per la possibilitat de celebrar un referèndum a tota Espanya, ha remarcat que en països com Islàndia o Noruega, només van decidir els islandesos i els noruecs, i ha indicat que tot i que li sembla bé que tothom pugui opinar, les decisions sobre Catalunya les han de prendre els catalans., ha ironitzat.

Pel que fa a la negociació amb la CUP sobre els pressupostos, Junqueras no ha volgut donar detalls però sí que s'ha mostrat convençut que hi haurà un acord, perquè. El republicà ha reivindicat que aquests comptes són "molt expansius en polítiques socials" i no es poden comparar amb cap altre pressupost d'una altra administració pública. "Les nostres prioritats són les escoles i els hospitals i ho demostrem amb les nostres decisions", ha reblat.