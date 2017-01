Més d'un centenar de persones han tallat aquest matí la cruïlla entre els carrers Tànger i Llacuna del barri barceloní del Poblenou per protestar contra la Superilla, implementada en aquest barri des de començaments del mes de setembre. La concentració ha començat a les 7:15 hores i ha durat uns tres quarts d'hora, i els afectats portaven pancartes en contra de la primera de les superilles de la trama Cerdà, així com una gran pancarta on assenyalaven els partits de l'Ajuntament de Barcelona que es neguen a retirar aquesta prova pilot: Barcelona En Comú, ERC, PSC, CUP i també ICV.











Un dels portaveus de la Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9), Jordi Campins, ha explicat que s'ha arribat fins el punt de tallar carrers perquè "després de quatre mesos de converses estem pràcticament igual que al començament", i ha afegit que, tot i que s'han fet algunes "petites" modificacions, "són insignificants i no han fet cap de les que nosaltres considerem fonamentals". Per a Campis, la superilla "crea més problemes dels que soluciona" i assegura que "no resol el fonamental: la contaminació acústica i mediambiental, sinó que l'agreuja". El portaveu de la PASP9 ha recordat també que la superilla ha creats als veïns "problemes de qualitat de vida" i que ara han de fer recorreguts més llargs. Alhora, ha denunciat que "s'ha desertitzat l'interior de la superilla" i que els negocis que estan a l'interior "han patit una caiguda molt important". Per tot això, Campins ha considerat que és "un invent molt negatiu" i des de la plataforma demanen que es reverteixi.