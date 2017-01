Sànchez (ANC) veu bé un referèndum estatal si el recompte decisori és el de Catalunya

Sànchez ha acudit a Sant Feliu per participar en el primer acte de l'entitat en la seva campanya pel 'sí' en el referèndum, que pretén acostar als votants dels 'comuns' i del PSC a les posicions independentistes, que "tenen un pes molt important per la seva dimensió demogràfica en comarques com el Baix Llobregat, el Vallès o el Tarragonès". "Serà una campanya fonamentalment de raons i d'arguments", ha apuntat, deixant enrere així les crides a la identitat i als sentiments, i ha començat amb un moviment per a conscienciar sobre la falta d'inversió del govern espanyol en infraestructures a Catalunya.

L'entitat dedicarà cada mes que quedi fins a la celebració del referèndum a un tema en concret, el primer d'ells a les infraestructures i mobilitat eficient, però també s'ocuparà de la regeneració democràtica i de la necessitat de millorar l'Estat del Benestar, entre d'altres.