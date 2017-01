La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, ha afirmat que la decisió d'ampliar la Zona 1 a altres barris respon a les peticions dels veïns i altres grups municipals, i que servirà per "regular i proposar un creixement sostingut dels elements turístics de Barcelona preservant el dret a l'habitatge dels veïns", ha explicat aquest diumenge a Barcelona en declaracions als mitjans. Els altres districtes de la ciutat es reparteixen en zones de manteniment --si tanca un establiment hoteler es pot obrir un nou amb les mateixes característiques--, de creixement sostingut --poden obrir nous allotjaments-- i altres àmbits en transformació amb condicions especials de regulació.

Preguntada per la petició d'ERC de convocar una consulta entre els veïns perquè es pronunciïn sobre el desenvolupament dels tres projectes hotelers pendents a Barcelona, Sanz ha assegurat que el Govern municipal no pot convocar una consulta perquè els veïns opinin sobre projectes que "ja tenen les llicències necessàries perquè és jurídicament inviable". Sanz ha citat el cas dels veïns de Vila Olímpica que s'oposen a la construcció d'un alberg de 440 places al barri i ha assegurat que no pot impedir el projecte perquè ja té tots els certificats necessaris, obtingudes durant el mandat de l'exalcalde Xavier Trias, i generaria "inseguretat jurídica".