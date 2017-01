Jané qüestiona que la crema de fotos del Rei s'hagi de perseguir penalment

| ACN

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha qüestionat aquest diumenge que la crema de fotos del Rei s'hagi de perseguir penalment i s'ha mostrat en contra de "l'absoluta judicialització constant d'aquests temes". "Hauríem de demanar que no tot es porti a la justícia penal i que no es portin en aquest cas les actuacions de regidors i diputats amb qui podràs coincidir o no", ha dit Jané, que ha afirmat que no li "agrada que s'estripin fotos de ningú". Amb tot, s'ha preguntat si "això ha de ser delicte" i si s'ha de perseguir penalment. "És aquesta fase de més la que considero una direcció equivocada", ha afegit. A més, ha reclamat que la feina del cos dels Mossos d'Esquadra quedi al marge de la política.