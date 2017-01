| ACN Més de 200 persones s'han concentrat aquest diumenge davant la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) per rebutjar la decisió del Bisbat de Girona de rellevar el mossèn del poble. La institució al·lega motius mèdics com a conseqüència d'un accident de moto que va tenir fa nou mesos, però els veïns no s'ho creuen i diuen que el problema és "el discurs crític" de mossèn Ferran i les "incomptables iniciatives socials que té". La polèmica ha arribat fins l'Ajuntament de Castelló d'Empúries que celebrarà un ple extraordinari per tractar el tema. L'alcalde del municipi, Salvi Güell, explica que els últims dies el poble "ha viscut una petita revolució" i des de l'ajuntament "no podem mirar cap a un altre costat".











Ferran Jarabo va patir un accident de moto fa nou mesos, que l'obliga a fer la seva tasca pastoral amb crosses i visitar de manera habitual el metge, però els veïns estan convençuts que al darrere s'hi amaguen altres motius. Una de les organitzadores de la protesta, Emma Deltell, diu que segurament a la institució "no li agrada tenir una veu crítica" i assegura que Jarabo "ha continuat treballant i atenent les seves obligacions" malgrat l'accident. Deltell reivindica la figura del mossèn de qui diu que "és una persona que genera unitat" i per això demana al bisbe de Girona, Francesc Pardo, que reconsideri la decisió de cessar Ferran Jarabo.

A més de la protesta, els veïns han organitzat una recollida de signatures per evitar que Jarabo marxi. De moment ja n'han recollit més d'un miler. "Tot el poble està d'acord amb què es quedi", destaca Deltell que s'ha felicitat per la gran afluència de fidels que han recolzat la iniciativa. La intenció dels signants és entregar personalment les firmes a Pardo i també posar en coneixement el cas a altres instàncies religioses perquè puguin actuar si el Bisbat de Girona no fa marxa enrere en la seva decisió. A la protesta s'han pogut veure pancartes en suport al mossèn i rector de Castelló d'Empúries en diverses llengües. A banda de català i castellà també s'han sumat ciutadans francesos i alemanys a la concentració. "Això demostra el grau d'implicació que té el mossèn en el poble", diu Deltell. Un grup de nens també s'han afegit a la reivindicació amb una pancarta demanant que no es mogui el rector de la població.