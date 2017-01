Els veïns del barri del Poblenou de Barcelona afectats per la implementació de la Superilla es preparen per mobilitzar-se aquesta setmana per protestar contra aquesta prova pilot que és la primera superilla de la trama Cerdà, i que va entrar en funcionament el passat 5 de setembre. Aquest dilluns es produirà la primera manifestació en forma de tall de carrers: serà a les 7:15 hores al carrer Tànger amb Llacuna; i el dijous d’aquesta mateixa setmana a les 19:00 hores tindrà lloc al carrer Pallars amb Badajoz.











Des de fa dies els veïns que formen part de la ‘Plataforma d’Afectats per la Superilla del Poblenou’ (PASP9) i de ‘Superilla al Poblenou No, No, No i Pere IV doble sentit’ treballen informant els veïns de la zona i fent pancartes per penjar als balcons. De fet, aquest cap de setmana han acabat d’enllestir la pancarta que portaran a la primera de les mobilitzacions d’aquest dilluns, on assenyalen “els partits que impedeixen posar punt final a prova pilot”, segons han explicat des de de la PASP9 al Món. “Barcelona en Comú, ERC, PSC i CUP ens neguen la retirada de la superilla”, s’hi podrà llegir a la pancarta. "És el moment d'alçar la veu" Els veïns agrupats a la PASP9 asseguren, en un comunicat publicat a la seva pàgina web, que “és el moment d’alçar la veu, és el moment que es vegi el perjudici que se'ns ha causat, és el moment en què es vegi que no som quatre, sinó un veïnat sencer, és el moment!” I per això criden tothom a participar en les mobilitzacions argumentant que “ens han tallat carrers, han fet desaparèixer l'essència de Pere IV a conseqüència d'augments de tràfic, ha baixat la nostra qualitat de vida, ha augmentat la contaminació als carrers, així com els sorolls i el fum. I tot això a canvi d'un desert amb tests gegants en el qual no juguen ni els nens”.