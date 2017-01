La CUP veu a ERC poc activa en la negociació pressupostària i apunta a "càlcul electoral"

El diputat de la CUP Benet Salellas ha assegurat que la reunió que divendres van mantenir amb el Govern per tractar els Pressupostos de 2017 ha estat la primera a la qual va assistir el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras (ERC), i ha lamentat que els republicans hagin mantingut "un paper poc actiu" en la negociació pressupostària . "Deixant que el PDeCAT i la CUP es vagin barallant potser hi ha qui fa un càlcul electoral", ha apuntat en una entrevista del canal 324. "Fins ara hem vist a una ERC molt segrestada pel PDeCAT i volem que se superi aquesta situació", ha afegit.

Tot i això, Salellas ha assegurat que la trobada de divendres va anar bé i que el Govern els ha demanat "quines propostes havia d'haver per a un vot positiu" dels anticapitalistes als Comptes de la Generalitat. El diputat ha defensat les cinc línies bàsiques que la CUP ha proposat i que afecten la contractació pública, la creació d'una renda garantida de ciutadania, el finançament de l'educació pública, mesures en matèria d'habitatge i canvi climàtic, així com una última sobre fiscalitat.

Eleccions a Catalunya

Preguntat per la possibilitat que es convoquin eleccions a Catalunya si no prosperen els Pressupostos, ha demanat "que cadascú estigui a l'altura del moment i no es pensi en comptar vots". "No pot ser que parlem de l'IRPF i que l'interlocutor que tenim davant ens digui que acceptem el que proposen o anem a eleccions", ha asseverat. Així, ha emplaçat al Govern a definir si aposta per "construir la República o vol fer la política de sempre del PDeCAT i de l'autonomisme que ha governat" a Catalunya.