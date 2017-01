Patxi López: "Em sento amb forces per reconstruir el PSOE"

| ACN

L'exlehendakari i expresident del Congrés, Patxi López, ha presentat aquest migdia formalment la seva candidatura a participar en les primàries per escollir el proper secretari general del PSOE, el mes de maig. López assegura sentir-se "amb forces per reconstruir el partit", després dels darrers mesos de tensions internes. En la roda de premsa l'ex lehendakari s'ha mostrat convençut que els socialistes han d'"obrir un nou temps" i tornar a ser "l'eina imprescindible" per als ciutadans que se senten "orfes" políticament. En aquest sentit López ha reclamat un PSOE "renovat, unit, amb un projecte clarament progressista, d'esquerres", i s'ha mostrat confiat de poder formar un "equip fort" entorn del seu lideratge.