Rajoy: "El referèndum a Catalunya no se celebrarà, ho sap tothom"

| ACN El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha mostrat convençut que no se celebrarà cap referèndum unilateral per consultar als catalans sobre la independència: "El referèndum a Catalunya no se celebrarà. Això ho sap tothom", ha assegurat en una entrevista a 'La Razón'. Rajoy ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont avançar cap a "una etapa en la qual prevalgui el diàleg" i deixar enrere els missatges sobre un referèndum sobre la independència que, segons indica, "els qui han fet d'això el seu únic discurs polític" saben també que no se celebrarà.











"Per això jo demanaria que no es donessin més passos en la mala direcció i poguéssim avançar en altres assumptes que interessen, i molt, als ciutadans de Catalunya", ha insistit. En aquest sentit, ha enlletgit a Puigdemont i al president basc, Iñigo Urkullu, la seva negativa a assistir a la Conferència de Presidents Autonòmics, el que implica, segons Rajoy, "renunciar a participar en el disseny de polítiques que són d'enorme interès per als ciutadans" i no participar de l'"esperit de cooperació". Suport a Cospedal abans del Congrés del PP

Respecte del Congrés del PP, que se celebrarà els propers 10 i 12 de febrer a Madrid i en el qual, entre altres assumptes, es debatrà sobre l'acumulació de càrrecs, el president espanyol ha reconegut que "hi ha opinions per a tots els gustos" sobre l'actual situació de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, qui és també secretària general del PP i presidenta del PP a Castella-la Manxa. Encara així, ha subratllat que amb la situació actual "fins ara no li ha anat tan malament" al partit i ha elogiat el treball "extraordinari" de Cospedal "en unes circumstàncies que han estat qualsevol cosa menys fàcils".