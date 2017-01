Enxampat al seu domicili un veí de Salt mentre abusava sexualment d'un menor de 15 anys

| ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home a qui van sorprendre al seu domicili de Salt mentre abusava sexualment d'un menor de 15 anys. L'home va passar dissabte a disposició judicial i ha ingressat preventivament a la presó, segons han confirmat l'ACN fonts policials. Tal com ha avançat el diari 'El Periódico', el detingut és un home de 33 anys i de nacionalitat hondurenya sobre el qual pesen ordres d'allunyament per fets similars i del que s'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial. Se sospita que el detingut creava perfils falsos per contactar amb les seves víctimes a través de Facebook i, enganyant-los, aconseguia quedar amb ells a casa seva per cometre els abusos. L'arrestat, es faria passar per noia, fent servir noms com el de Valeria, Amor, Laura o Esperanza.