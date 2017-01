El secretari general del Diplocat, Albert Royo, ha vaticinat que la comunitat internacional reconeixerà els resultats d'un referèndum unilateral d'independència a Catalunya si és "just i transparent". "Si el referèndum ha estat un referèndum just i transparent, acceptarà el resultat. Un referèndum just i transparent significa que tothom qui vulgui participar pugui fer-ho", ha remarcat en una entrevista d'Europa Press.

"Una democràcia consolidada ha de permetre una votació si així ho demana el poble, i si cal canviar un marc legal per permetre-ho, es canvia. El que no s'entén a l'exterior és que el govern espanyol es tanqui davant de la petició d'un 80% dels catalans ", ha destacat. Així, ha recordat que aquesta votació va poder fer-se al Regne Unit i el Canadà malgrat que els seus marcs legals no ho recollien, pel que van haver de trobar una "solució política" en els dos casos, i considera lògic que això passés a Espanya.

TC alemany

Sobre que el Tribunal Constitucional (TC) alemany negui a Baviera un referèndum d'independència, Royo ha puntualitzat que el partit que ho demana representa un 2% dels vots, el que "no té res a veure" amb la situació a Catalunya, i està convençut que el Govern alemany gestionaria de manera diferent el procés sobiranista català i l'oferiria una resposta política.

"No hi ha res comparable a nivell europeu al que està passant a Catalunya", ha sostingut Royo, referint-se també al cas del Véneto a Itàlia. Després d'un any de la presidència de Carles Puigdemont al capdavant de la Generalitat, ha assegurat que la seva frase 'referèndum o referèndum' ha transcendit a escala internacional, des d'on agraeixen que opti un altre cop per intentar acordar un referèndum amb el govern espanyol i no per implementar directament el mandat independentista sorgit de les eleccions del 27S.

"Això es percep i s'agraeix des de l'exterior, i ens legitima fins al punt que si aquest referèndum no el permet l'Estat, el puguem fer nosaltres", ha subratllat. Per a Royo, quantes més vegades es demani el referèndum, més queda legitimat a escala internacional per decidir celebrar-lo malgrat no tenir el permís de l'Estat. També ha advertit de la necessitat que els partits catalans independentistes s'entenguin per evitar que la imatge del procés quedi tocada: "Si som incapaços d'anar junts, a escala internacional ràpidament perdem posicions a l'agenda política i es perd interès a seguir l'actualitat catalana". "Seria molt lamentable, i és un dels principals perills que afronta el procés català", ha tancat.