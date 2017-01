El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha avisat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que la seva "autoexclusió" en la conferència de presidents del pròxim dimarts no condicionarà el diàleg amb el govern espanyol però, en canvi, sí. En una entrevista a l'ACN, Millo ha apuntat que l'únic afectat per aquesta "irresponsabilitat" serà l'interès general dels catalans i no el govern espanyol, ni la futura reunió entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy i Puigdemont, ni l'estratègia a seguir per l'Estat. Per això, l'ha instat a "rectificar". D'altra banda, el delegat del govern espanyol ha dit que espera que de la reunió entre Puigdemont i Rajoy surtin resultats "tangibles" perquè "el procés no pot segrestar el diàleg", ha insistit.

Millo ha dit que la cimera és una “oportunitat d’or” per a que el president demostri que també té voluntat de diàleg i li ha recordat que “la seva obligació és anar-hi”. Pel que fa al govern espanyol, ha assegurat que la voluntat de diàleg i de mà estesa “no l’abandonarà mai, passi el que passi”. El delegat ha mostrat així el seu desacord amb Junqueras sobre el fet que l’’operació diàleg’ quedava en suspens després de la seva reunió amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ja que ha assegurat que aquesta actitud dialogant “és permanent i no té congelació ni termini de pausa”. Ha afegit que una altra cosa és que per part del Govern “no hi hagi aquesta actitud de diàleg”, cosa que ha asseverat que estan comprovant i que ha esperat que “es rectifiqui”.

Millo ha assegurat que “ningú s’enfadarà” si el president de la Generalitat no assisteix a la conferència de presidents , ni això “impedirà” la trobada amb Rajoy. Però l’ha alertat que deixar la cadira de Catalunya “buida” comportarà conseqüències “negatives” per a Catalunya. Entre aquestes, ha situat el fet que “estaria permetent que altres decideixin coses que afecten el conjunt dels catalans” i faria que la veu d’aquests no sigui escoltada. “No podrà dir que s’estan decidint coses que afecten els catalans en les que no se’l té en compte perquè s’haurà autoexclòs”, ha resumit.

Cerca de resultats en la reunió Puigdemont-Rajoy



Millo ha explicat que els equips d’ambdós executius estan treballant per fixar una data “que sigui eficaç” per a la trobada entre Puigdemont i Rajoy ja que ha reivindicat que la trobada entre els dos presidents ha de donar resultats “tangibles” i “no ser protocol·lària”. Per això, ha apuntat que el calendari ha de permetre “madurar” certs aspectes per arribar a la reunió amb garanties de cercar acords en temes d’interès. Ha explicat que tot i que encara no hi ha ordre del dia, algunes de les qüestions que el govern espanyol considera prioritàries i que s’haurien de poder tractar a la trobada són l’elaboració d’un nou pla de rodalies que l’Estat pretén assolir “de manera participativa” amb la Generalitat, el corredor mediterrani i qüestions sobre cultura o serveis socials.



A més, ha afirmat que el model de finançament també s’hauria de tractar en la reunió ja que, tot i que l’acord ha de ser “multilateral” perquè afecta totes les comunitats de l’Estat, sí que se’n pot parlar de manera bilateral. “No es pot acordar de manera bilateral però si que es pot dialogar de manera bilateral”, ha declarat. Millo ha dit que en la reunió es poden abordar els 45 punts del document que va fer arribar Puigdemont a Rajoy, alguns dels quals ha assegurat que ja s’han fet i altres que “són molt difícils de portar a terme” i sobre els que cal posar-se d’acord i “dir la veritat”. Com ja va dir Santamaría, el govern espanyol en vol afegir d’altres que no hi són perquè ha considerat que la llista està “una mica obsoleta”.



En resum, el delegat del govern ha dit que la reunió entre els dos presidents “no s’ha de limitar al procés” ja que ha assegurat que “si el diàleg queda segrestat pel procés s’estarà fent un flac favor a la ciutadania catalana”. Així, ha rebutjat que es pugui fer un plantejament basat en “si no hi ha procés no podem parlar de res” i ha reivindicat que hi ha qüestions que afecten directament els catalans que requereixen d’un acord i un treball conjunt de les dues administracions. “Cal que es percebi que realment avancem en temes concrets”, ha declarat.