| ACN

L'ANC donarà el tret de sortida aquest diumenge a la campanya del 'sí' al referèndum, que posarà èmfasi a convèncer als votants dels comuns i del PSC, en considerar que en les seves files hi ha partidaris de la independència que encara "no ho tenen clar". A partir de les 10.30 hores començarà l'acte de presentació de la campanya que, sota el nom de 'Fem futur', tindrà lloc a Sant Feliu de Llobregat, on l'alcalde, Jordi San José Buenaventura, és d'ICV-EUiA.