El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Toni Castellà, ha anunciat que en els pròxims dies es concretarà la campanya transversal entre partits i entitats sobiranistes pel ‘sí’ al referèndum per a la independència, amb el lideratge de l'ANC i Òmnium. El líder de Demòcrates ha insistit que, a nou mesos com a màxim del referèndum, els qui defensen el sí ja van tard. Castellà, però, confia que la campanya s'acceleri en els pròxim dies i que sigui unitària i amb to positiu. Tàrrega ha estat la primera localitat fora de Barcelona on s'ha presentat 'Demòcrates pel Sí', una campanya impulsada per Demòcrates de Catalunya de la mà d'altres formacions independentistes i amb el suport d'independents per demanar el 'sí' a la independència en el referèndum anunciat pel setembre d'aquest 2017.