La Marató de Donants de sang 2.0 de Catalunya segueix en marxa i ja ha recollit, des del seu tret de sortida divendres, un total de 3.021 donacions. Fins a les sis de la tarda d'aquest dissabte, hi ha 1.068 donants més que s'afegeixen als 1.953 registrats divendres. Aquesta és la campanya de donació més gran de l'any i aplega més de 500 persones, entre voluntaris, col·laboradors i professionals del Banc de Sang. L'objectiu es aconseguir fins al divendres 20 de gener les 10.000 donacions necessàries per remuntar les reserves de sang, que estan a un nivell molt baix després de les festes nadalenques, amb una davallada del 25%. Els grans hospitals catalans i, per primera vegada, el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, són els punts on es pot fer aquest gest altruista, entre les deu del mati i fins a dos quarts de nou del vespre. Al Palau ja s'hi han fet 411 donacions, i a l'Ajuntament de la capital catalana, 389.

A més, a l'Ajuntament de Girona s'han fet 125 donacions, al de Tarragona, 50, i al de Lleida, 102. Pel que fa als centres hospitalaris, al Germans Trias i Pujol de Badalona, s'han recollit 195 donacions de sang, a l'Hospital Clínic, 405; a l'Hospital de Sant Pau, 278; a la Vall d'Hebron, 233; a l'Hospital Josep Trueta de Girona, 145; a l'Hospital de Bellvitge, 184; a l'Arnau de Vilanova de Lleida, 136; a la Fundació Althaia de Manresa, 30; a la Mútua de Terrassa, 159 i a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, 177.



Tot i la millora dels seus nivells, les reserves per als grups A negatiu (A-) i O negatiu (0-) continua sent baixes, aproximadament per a tres dies. És per això que els organitzadors animen a tota aquella gent que encara no ha anat a donar sang a fer-ho. A grans trets, poden donar sang totes aquelles persones amb bona salut entre els 18 i els 65 anys i que pesin més de 50 quilos. I és que en cada donació es recull una quantitat estàndard per a tots els donants (450 ml). Per això, es recomana que les dones donin sang un màxim de tres vegades l'any i els homes un màxim de quatre, sempre respectant que, entre donació i donació, han de passar un mínim de dos mesos. A diferència del que passa quan un es fa una anàlisi de sang, quan es fa una donació, no cal estar en dejú. Fins i tot és recomanable haver fet un àpat normal per evitar malestar o marejos.