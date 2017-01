Manel Gimeno: "Hi ha monuments franquistes que no molesten"

L'historiador de Tremp Manel Gimeno va acompanyar el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, durant la seva visita a les restes òssies, fosses i búnquers de la Guerra Civil a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), aquest divendres, on es va presentar el Pla de Fosses 2017. En aquesta conversa amb El Món, Gimeno defensa que es consulti la gent per decidir si es retiren o reinterpreten els símbols franquistes, i confia que la República apliqui millor la Memòria Històrica. | Jordi Borràs Ja fa 10 anys que el Congrés espanyol va aprovar la Llei de Memòria Històrica (2007). Aquest gener el Govern acaba de presentar la Llei de Fosses 2017. Qui ha arribat més lluny amb el compromís per la memòria històrica i dignificació de les víctimes? El govern espanyol té manca d'interès, és evident. Espanya queda retratada, ja que ja fa anys que l'Estat s'hauria d'haver posat de debò a aplicar la Llei de Memòria Històrica. Aquí també eh, tal i com ha recordat el conseller d'Exteriors, Raül Romeva. Però vaja, ja que no s'ha fet gairebé res, el més correcte és que el Govern de la Generalitat faci un esforç, com està fent. Però a Espanya hi ha el que hi ha, i hi mana qui mana. No preveu gaires canvis a l'Estat pel que fa a l'aplicació de la Memòria Històrica en aquesta legislatura, doncs No pas... Sembla evident. Quina lectura fa Europa d'aquesta actitud del govern espanyol? La tasca que fa Romeva donarà resultats, també a Europa, sigui més tard o més d'hora. El que segur que no provocarà cap resultat és el que fa el govern espanyol, principalment perquè no està fent res. Això segur.











| Jordi Borràs Tot i això, a Catalunya encara hi ha una multitud de símbols franquistes al carrer. A Tortosa es va consultar la gent per mantenir o no el monument feixista del riu Això sí que... és com els toros, cadascú en té una opinió. Jo crec que hi ha monuments que s'han de respectar, i d'altres que s'han de museïtzar. La simbologia marca una època, i un monument es pot guardar en un museu, i d'altres es poden mantenir si la simbologia no és gaire evident. Vostè defensa que es mantingui simbologia franquista als carrers? No és normal que tot el passat s'esborri de cop. Hi ha monuments que no molesten, i n'hi ha que molesten menys en un museu. Però el més correcte és deixar votar. A Tortosa ho van fer així, va sortir el que va sortir, i s'ha de respectar.