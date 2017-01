Milers de persones es manifesten a Bilbao per demanar la fi de la dispersió dels presos d'ETA

| Europa Press

Milers de persones han recorregut, des de les sis de la tarda, els principals carrers de Bilbao per exigir, un any més, la fi de la dispersió dels presos d'ETA. La manifestació, convocada per la xarxa ciutadana Sare, està encapçalada per una pancarta en la qual es pot llegir el lema 'Euskal Presoak Euskal Herrira (els presos bascos a casa), drets humans, resolució i pau", i després de partir des dels voltants del pavelló de la Casilla, té previst concloure a l'Ajuntament de la capital biscaina.