Albert Ledesma, medalla Doctor Trueta: "L’actual model sanitari de Catalunya ja no serveix"

| Bernat Capell Albert Ledesma, metge de família per sobre qualsevol circumstància, és actualment també director del Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya. Dirigeix el CAP del barri del Remei de Vic, que funciona a través d’una EBA (Entitat de base associativa, públic-privada) i primer model de gestió sociosanitària professional que compleix vint anys d’èxit. “Inicialment havíem calculat atendre 15.000 persones l’any -explica el doctor- però ja hem superat les 24.000”. A part d’incrementar progressivament l’atenció, i per tant el servei a la ciutadania, des de l’EBA s’han rebaixat els costos en una operació inversament proporcional que ha suposat un gran estalvi de diners públics, fàcilment constatable. Ledesma va ser un dels actors principals de la tan reconeguda reforma d’atenció primària a Catalunya dels anys vuitanta del segle XX amb Xavier Trias. Fa unes setmanes va rebre la medalla Josep Trueta, de mans del conseller de Salut Antoni Comín. Però Ledesma, serè per naturalesa però home tan implacable com excursionista, és contundent: els polítics d’avui no escolten, però la gravetat rau en què l’actual model sanitari ja no serveix.











Vostè no deu tenir pas gaires amics. Les engalta tal com pensa i oficialment li acaben de fer un reconeixement professional, medalla inclosa. Riem. No és cert, tinc bons amics, àmbit de la medicina inclòs, perquè amb educació és pot anar a tot arreu. Agreixo la medalla, però per sobre de tot sóc metge i per davant hi ha sempre la salut de les persones i la millora del serveis per la ciutadania. El model sanitari català de l’any 85 tan reconegut ja no serveix? No serveix. I ja fem tard perquè la nova realitat demogràfica, econòmica i social, amb un increment de persones de qualsevol edat amb cronicitat, dependència, discapacitat, fragilitat i necessitats d’atenció social i sanitàries complexes s’imposa. Això fa imprescindible una profunda transformació del model, avui sobre dues potes independents: la sanitària i la social. I redirigir-lo cap a un sistema integrat. Cal un canvi de paradigma. Els serveis socials es van crear de bon principi com el “germà pobre” i avui per avui l’àmbit mèdic no hi té accés possible. L’any 1985 teníem un 21% de la població de zero a catorze anys. Ara és un 12%. Aleshores teníem un 10% de gent amb més de 65 anys i ara estem en el 18%. | Bernat Capell