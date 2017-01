| Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) ha manifestat aquest dissabte que es personarà com a part afectada en el cas del ‘fisio’ detingut per presumptament abusar sexualment de cinc de les seves pacients a Barcelona. L’entitat precisa però que encara desconeix el nom del col·legiat i assegura que iniciarà accions “tan aviat com tingui la informació oficial”. El jutge va decretar llibertat amb càrrecs per al facultatiu, de 44 anys i amb domicili a Sant Cugat del Vallès, amb la prohibició d’apropar-se als centres mèdics on treballava i instava el Col·legi de Fisioterapeutes a iniciar un procés per a la seva inhabilitació. “El CFC no té ara mateix cap notificació oficial (ni judicial ni policial) respecte a aquesta detenció, i no pot iniciar la incoació de cap expedient o suspensió cautelar ja que encara desconeixem la identitat del fisioterapeuta”, ha insistit el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.