Otegi porta a Berlín la seva petició de posada en llibertat dels presos d'ETA

El portaveu d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamat a Berlín la posada en llibertat dels presos d'ETA i ha afirmat que aquest dissabte a la tarda "prop de 100.000 persones" traslladaran aquesta reivindicació als carrers de Bilbao, en referència a la marxa organitzada per Sare a la capital biscaina. A més, ha assegurat que l'esquerra abertzale és independentista, però no basa la reivindicació d'un Estat propi "en termes racials ni d'ADN". Durant la seva intervenció a la 22 Conferència Rosa de Luxemburg que es desenvolupa aquest dissabte a la capital alemanya, Otegi ha recordat que ha passat vuit dels seus últims deu anys a la presó i ha manifestat que alguns dels seus "camarades i companys porten fins a 27 anys" en presons dels Estats espanyol i francès.

"Vull posar aquí la bandera que reivindica la llibertat dels presos polítics bascos i em vull sumar a aquesta campanya", ha indicat després de dipositar en el faristol l'ensenya a favor del retorn dels presos d'ETA "a casa". "Només diem que, si volem viure en un Estat decent que protegeix a la gent i garanteix les condicions per a una vida digna els bascos necessitem un estat independendiente. Per tant, no som nacionalistes, som independentistes . Volem un Estat per constuir una societat absolutament diferent", ha argumentat. Així mateix, ha considerat que l'esquerra necessita treballar a escala "europea i planetària", necessita "un fòrum mundial i instruments "per combatre les actuals polítiques".

Sense corrupció





"Durant 40 anys no hem tingut ni un sol cas de corrupció en la gestió de les nostres institucions. Això per a mi és un motiu d'orgull", ha indicat, per afegir que "les institucions són necessàries però les coses no es canvien solament des de les institucions".

Al seu judici, les institucions no poden ser, "en cap cas, l'avantguarda dels canvis, sinó la rereguarda", i ha reconegut que Bildu va cometre un "gran error" en apostar a Guipúscoa per la recollida selectiva d'escombraries i "no va saber explicar-ho bé". Finalment, ha remarcat que l'esquerra "no pot prometre fer alguna cosa que després no pugui fer", ja que això "defrauda a la gent que no espera res de la dreta".