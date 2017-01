Susana Díaz no aclareix si es presentarà a les primàries del PSOE

| Europa Press

La presidenta de la Junta d’Andalusia i secretària general de la federació andalusa del PSOE, Susana Díaz, no ha aclarit aquest dissabte si es presentarà a les primàries per escollir el nou líder del partit. “Això no es tracta de mi, ho he dit en moltes ocasions. Nosaltres aportarem i ajudaré, i jo sempre estaré allà on m’ho demanin els meus companys i on em diguin els meus companys. Però avui no estem en això”, ha dit en declaracions als periodistes després de participar en el comitè federal que els socialistes estan celebrant per fixar el calendari de les primàries i del congrés. A parer de Díaz, el conclau de juny ha de ser un “punt d’inflexió per abandonar les derrotes electorals”, i ara el que toca és “treballar tots per unir, per integrar, per cohesionar i donar força al partit”.