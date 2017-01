Crivillé es disculpa: "Si hi ha algun burro, soc jo per explicar-me malament"

| Europa Press

L’excampió del món de motociclisme en la categoria de 500 c.c. Àlex Crivillé s’ha disculpat aquest dissabte després de la polèmica per justificar que els esportistes espanyols tributin fora de l’Estat. “El qui no ho fa és burro”, va assegurar Crivillé en una entrevista a Catalunya Ràdio, tot recordant que la majoria dels esportistes del món del motor viuen a Andorra, Londres, Suïssa o Mònaco, uns països amb fiscalitats més beneficioses que l’espanyola per a les grans fortunes. “Vull disculpar-me per la forma en què em vaig expressar ahir. Si hi ha algun burro, aquest soc jo per explicar-me malament”, ha afirmat Crivillé a través del seu compte de Twitter. L’excampió de 500 c.c ha volgut precisar en el mateix tuit que ell paga els impostos a l’Estat. “Jo tributo a Espanya!”, ha exclamat Crivillé. El mateix portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va criticar ahir l’exmotociclista per les seves declaracions i li va recordar que pagar impostos és "un deure cívic".