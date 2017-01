| ACN

El president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha rebutjat aquest dissabte una “Europa neomedieval on apareguin regnes, principats o repúbliques aristocràtiques, es diguin Flandes, Escòcia, Catalunya, Valònia o Venècia”. “No volem que els estats es fragmentin i es trenquin a Europa”, ha dit en la seva intervenció durant el comitè federal que ha de concretar el calendari de les primàries i el congrés socialista. Fernández s’ha dirigit als nacionalistes i els ha demanat que se sentin membres de l’Estat, encara que no vulguin pertànyer a la nació espanyola. “Si no volen ser els nostres compatriotes, hauran de ser els nostres conciutadans. No pretenem que se sentin membres de la nació espanyola, però sí ciutadans de l’Estat”, els ha dit.