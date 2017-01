Patxi López evita respondre quan se li pregunta si es presentarà a les primàries del PSOE

| ACN

L'exlehendakari Patxi López ha evitat respondre aquest dissabte quan els periodistes li han preguntat si es presentarà com a candidat a les primàries per escollir el nou secretari general del PSOE. "Avui aprovem el calendari", ha dit Patxi López en demanar-li per aquesta qüestió a l'entrada al comitè federal que ha de fixar la data de les primàries i del congrés. Quan els periodistes li han preguntat si llavors és que no ho descarta, el socialista ha ironitzat que segur que aquest seria el titular que extrauria la premsa de les seves declaracions. En tot cas, ha celebrat que per fi es posi data al congrés, i ha reconegut que li hagués agradat que tot aquest procés s'hagués realitzat abans. Altres barons han fet declaracions abans d'entrar al comitè federal, com el president valencià, Ximo Puig, que ha demanat que el nou líder socialista entengui la "diversitat" d'Espanya.