El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest dissabte que els socialistes catalans tinguin una participació "molt activa" en el congrés que el PSOE celebrarà previsiblement al mes de juny , i ha donat per fet que podran també votar en les primàries per escollir secretari general. "A mi ningú m'ha plantejat una altra possibilitat. Els militants del PSC van participar en les anteriors primàries i espero que tornin a fer-ho", ha dit en declaracions als periodistes abans d'entrar al comitè federal del PSOE que establirà el calendari d'aquesta votació i del congrés. Sobre això, ha opinat que "el principal problema del PSOE no és la data, sinó fer un bon congrés", tot i que ha reconegut que ell hagués apostat per la primavera. Pel que fa als candidats que puguin sorgir, ha dit que l'executiva del PSC no s'hi pronunciarà.

Iceta ha explicat que quan el president de la gestora, Javier Fernández, el va trucar per saber el seu parer, ell ja li va transmetre que calia fer tot aquest procés com més aviat millor, però en tot cas ha remarcat que l'important és que aquest dissabte es fixi una data, perquè "el PSOE estava en una posició molt difícil i aquesta incertesa no tranquil·litzava els esperits".



Sobre possibles aspirants a dirigir el PSOE, ha indicat que la virtut de les primàries és que és un instrument de democràcia interna on són els militants els que fan sentir la seva veu, "no perquè les estructures hi influeixin". És per això que ha dit que l'executiva del PSC no s'hi pronunciarà, i ha dit que confia els candidats "estiguin a l'alçada i que sàpiguen el que li convé al partit".