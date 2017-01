Mor ofegat en una bassa d'Artesa de Lleida quan intentava rescatar el seu gos

Un home de 45 anys veí d'Artesa de Lleida (Segrià) va morir dijous al migdia ofegat en una bassa de la població on es va llençar per intentar rescatar el seu gos. Els Mossos d'Esquadra han obert diligencies informatives per aclarir com van anar els fets, però tot indica que va ser un accident. La víctima sortia habitualment a passejar la mascota per aquesta zona del passeig de Cementiri. La bassa es troba en una finca privada que acull temporalment la deixalleria. És un recinte tancat però tenia la porta oberta.