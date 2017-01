El secretari general del Diplocat, Albert Royo, ha anunciat que durant els pròxims mesos d'aquest any volen donar a conèixer a escala internacional la "judicialització del procés català i la persecució de càrrecs electes" , i que una de les persones amb les quals compten és la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Hem intentat convèncer a les institucions espanyoles que aquesta no és la via, però no ens fan cas. La manera d'intentar parar-ho és fer-li apujar els colors a l'Estat denunciant això a escala internacional", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press.

Segons Royo, l'acció consistiria a portar i posar en contacte a alguns dels afectats per processos judicials vinculats al procés sobiranista, com Forcadell, amb "persones de l'exterior", que no ha concretat. Ha constatat que més de 400 càrrecs electes tenen casos oberts per "minúcies" com, segons la seva opinió, decidir obrir una institució perquè es treballi un dia festiu, permetre que al Parlament es debati sobre el procés constituent, penjar una bandera en un balcó i fins i tot per dir que cal trencar uns ous per fer una truita.

Així, ha lamentat que tinguin una gran mostra de perfils per exportar i explicar a escala internacional, entre els que hi ha el de Forcadell, el de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, exconsellers, diputats, regidors i alcaldes: "Aquesta ofensiva judicial està afectant a tot l'espai públic català". De fet, tenen la figura de Forcadell i li han proposat a l'expresident català i actual president del PDeCAT, entre d'altres càrrecs afectats per aquesta qüestió.