Millo ha valorat les paraules de Puigdemont sobre un referèndum al conjunt d’Espanya com una “novetat” perquè ha afirmat que aquesta idea “no està en cap paper del procés ni del pacte pel dret a decidir”. Ha afegit però que no sap “exactament a què s’està referint” i per això ha dit: “Si ell ha fet aquesta reflexió, el que hauria de fer és articular-la i exposar-la i llavors l’estudiem”. Tot i això, ha apuntat les dificultats d’una proposta com aquesta perquè ha recordat que “hauria de comptar amb el vistiplau del Congrés” perquè afecta el conjunt del territori espanyol, a no ser, ha dit, "que estigués disposat a que la pregunta no fos sobre la qüestió d'independència sinó altres sobre el futur dels espanyols i que tots opinessin".



D’altra banda, també ha recriminat a Puigdemont que demani una solució al govern espanyol, quan ha dit que ha estat ell qui ha “creat” el problema i qui tindrà la “responsabilitat del que pugui acabar passant”. “Si tu creus que hi ha una solució alternativa al problema que has generat, proposa-la tu i ens ho mirem”, ha dit Millo. El delegat ha asseverat que és “imprescindible” trobar una sortida “alternativa” al conflicte actual i ha apostat per dissenyar-la “conjuntament”, tot i reconèixer que “no és gens fàcil” perquè “s’ha portat molt lluny”. “Dona idees i digues que estàs disposat a acceptar rectificar i abandonar el rumb de col·lisió i a partir d’aquí en parlem”, ha dit.