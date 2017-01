| ACN La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9) ha anunciat que les mobilitzacions "no s’aturaran fins la retirada de la prova pilot de la Superilla". Els veïns agrupats en aquesta plataforma es manifestaran els propers dilluns 16 i 23 de gener a les 07:15 hores tallant els carrers de la cruïlla Tànger-Llacuna, I els dijous 19 i 26 hi ha convocat un altre tall de carrers, a les 19:00 hores, a Pallars-Badajoz.











Així ho ha anunciat la PASP9 en un comunicat publicat a la seva pàgina web, on lamenta que des que es va instaurar la Superilla, han patit quatre mesos "de presa de pèl permanent de l’Ajuntament i els partits polítics que donen suport a aquest experiment delirant cap als veïns del Poblenou", i també quatre mesos de processos participatius que "només han estat comèdia, ganes de fer perdre el temps als veïns, d’ofegar la protesta veïnal per esgotament". Però no només això, sinó que per a ells també han estat quatre mesos de "mentides i d’una insultant supèrbia davant les múltiples afectacions que han desencadenat a tot el barri amb aquest projecte nefast". El col·lectiu d'afectats per la primera de les Superilles implementades a Barcelona assegura que "n’estem farts, de la situació", i en concret, "d’aquest Ajuntament que menysprea així els veïns, que els menteix, que els vol enredar i que es mostra indiferent davant totes les afectacions generades. Estem farts d’un ajuntament i d’uns partits polítics que actuen amb un dogmatisme fanàtic, que ha col·lapsat els nostres carrers, que ha generat problemes de trànsit on no n’hi havia, que ha provocat increment de la contaminació, que està provocant la ruïna de comerciants i autònoms, que ha traslladat inseguretat als nostres carrers, etc".