Les bases de Podem demanen al futur partit dels 'comuns' defensar demandes territorials

Podem reclama, per exemple, que se segueixi amb especial atenció el projecte de BCN World, per a "no fer concessions d'impostos als casinos i no apostar per un model de desenvolupament econòmic de turisme de baixa qualitat". També respecte a l'àmbit territorial de Tarragona, Podem demana la gratuïtat de l'autopista AP7, a més de considerar que els 'comuns' hauria de lluitar per una major freqüència ferroviària que connecta aquesta zona amb Barcelona.

A més, les bases de Podem demanden que els 'comuns' lluitin per la derogació immediata de l'actual Pla Hidrològic de l'Ebre, ja que consideren que és absolutament perjudicial per al medi ambient i per a l'economia de les comarques. Respecte a Girona, demanen més inversions per a la carretera N-II, a més de mostrar la seva preocupació per "el tancament de serveis d'urgències en centres d'atenció primària en comarques de La Selva i el Baix Empordà".