Detenen a Figueres un presumpte gihadista buscat per les autoritats holandeses

Agents de la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil i del Grup d'Informació de la Comandància de Girona, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció Número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, han detingut aquest divendres a la localitat de Figueres (Girona) un ciutadà marroquí amb documentació holandesa. L'arrest s'ha dut a terme en virtut d'una ordre de detenció de les autoritats holandeses per la seva presumpta pertinença al grup terrorista Daesh.

Es tracta de la segona operació de l'Institut Armat en el mateix dia, després de la desenvolupada al matí a Ceuta, on s'han detingut dos individus i s'ha localitzat un zulo amb un subfusell i tres armes blanques. Aquesta nova detenció s'ha realitzat en el marc d'una operació conjunta amb les autoritats holandeses i amb la participació de serveis d'intel·ligència de diversos països, havent existit una cooperació molt fluïda en els últims dies quan es va detectar el retorn del detingut des de Turquia a Espanya, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.

Des d'aquest moment i fins ara els contactes han estat continus per intentar localitzar el presumpte retornat i detenir-lo davant la possibilitat que el seu retorn estigués motivat per l'interès de dur a terme alguna acció a Europa. En la localització del presumpte gihadista ha estat clau la col·laboració de la Policia Local de Figueres, que han complementat l'actuació de la Guàrdia Civil, posant novament de manifest la necessitat de la "màxima implicació de tots els cossos policials i serveis de seguretat per fer front aquesta amenaça ".