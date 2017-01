| ACN

El Govern i la CUP s’han reunit aquest divendres per abordar els pressupostos, segons fonts pròximes a les negociacions han confirmat a l’ACN. Hi ha assistit el vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, el secretari general del Govern, Joan Vidal de Ciurana, i l’equip de pressupostos de la CUP encapçalat per Eulàlia Reguant, entre d’altres. La trobada s’ha produït a les 11h del matí a la conselleria d’Economia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la diputada Eulàlia Reguant ja ha avançat que en les pròximes hores o dies s’acceleraran les negociacions i ha afirmat que només s’havia produït una reunió des del 12 de novembre, quan la CUP va acordar donar llum verda a la tramitació dels pressupostos.

Fonts del Departament d’Economia asseguren, però, que hi ha hagut “contactes constants” amb la CUP sobre els pressupostos del 2017 i recorden que fins la setmana que ve els cupaires no presentaran les esmenes a la llei d’acompanyament. Són les que fan referència a la fiscalitat i, per tant, el moll de l’ós de les negociacions.