Catalunya i Comunitat Valenciana constaten nous retards en el Corredor Mediterrani

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, s'ha reunit aquest divendres a Barcelona amb el secretari d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Comunitat Valenciana, Josep Vicent Boira, i tots dos han constatat nous retards en el Corredor Mediterrani. En concret, han constatat un retard d'un any en els treballs de la doble via entre Vandellòs i Tarragona , un tram que estarà operatiu l'abril del 2018, segons va anunciar la setmana passada el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha informat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en un comunicat.

"No només es tracta d'un nou incompliment, sinó que, a més, quan entri en servei l'abril del 2018, ho farà sense ample internacional i això no és el Corredor Mediterrani", ha criticat Font, i ha reclamat un calendari clar i cert del tercer fil per garantir el pas de trens per aquest eix. Per la seva banda, Boira ha lamentat l'ambigüitat de Foment pel que fa al tram entre Tarragona i Castelló: "Necessitem una solució immediata que permetrà el pas amb ample europeu per als viatgers i les mercaderies. Portem tres anys esperant i les obres no han començat".

Tant Font com Boira han valorat positivament que el Ministeri de Foment hagi accedit a crear la figura d'un coordinador tècnic del Corredor Mediterrani, si bé han reclamat que ocupi aquest càrrec una persona consensuada per tots els territoris pels quals passa aquest eix: "Si no és així, és començar malament", ha finalitzat Font.