El 33 emet un documental que vincula Fernández Díaz amb la tragèdia del Tarajal

El film, dirigit pel codirector de 'Ciutat Morta', denuncia la impunitat absoluta d'aquests fets en què estan implicats la Guàrdia Civil, el govern espanyol i el ministre Fernández Díaz . A través de les xarxes socials s'està difonent un vídeo on es convida a tothom a veure el documental.

El Canal 33 emitirà aquest dissabte a les 22.55 hores el documental Tarajal | Desmuntant la impunitat a la frontera sud , que investiga el cas de la mort de 15 immigrants en aquesta platja de Ceuta el 6 de febrer del 2014. Tots ells van perdre la vida quan intentaven arribar nedant a territori espanyol després que la Guàrdia Civil utilitzés material antidisturbis , com bales de goma i pots de fum, per dissuadir-los quan encara eren al mar.

L'emissió coincideix amb l'anunci realitzat per la Secció VI de l'Audiència Provincial de Cadis, amb seu a Ceuta, de reobrir la investigació sobre els 15 immigrants d'origen subsaharià que van morir en el Tarajal. En un acte, considera que "res excusa la deixadesa o tebiesa" per aclarir l'actuació de la Guàrdia Civil que va fer ús de material antiavalots en un intent de repel·lir l'entrada de subsaharians el febrer de 2014. L'Audiència ha estimat íntegrament els recursos presentats contra el sobreseïment provisional i lliure de les actuacions iniciades per aclarir la mort d'aquests 15 immigrants.

'Teaser' del documental