Madrid insisteix: "El referèndum no es farà"

| ACN

El portaveu del govern espanyol i ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha evitat aquest divendres clarificar si l'executiu de Rajoy preveu fer ús de la Llei de Seguretat Nacional per assumir el control dels Mossos d'Esquadra en el cas que la Generalitat mantingui el full de ruta i convoqui un referèndum d'independència. "Jo mai opino de futuribles, però li vull deixar clar que a Espanya aquest referèndum no té cabuda i per tant no es farà", ha dit a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El portaveu del govern espanyol també ha aprofitat per criticar l'absència anunciada del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Cimera de Presidents del pròxim 17 de gener. "Tots hi guanyaríem molt si en comptes de gastar energies parlant d'aquest tipus de coses ens dediquéssim a resoldre els problemes dels ciutadans, i crec que una bona ocasió per demostrar voluntat de resoldre els problemes dels ciutadans és participar a la Conferència de Presidents", ha dit.