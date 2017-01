Eurodiputats catalans demanen que es promogui el català al Parlament Europeu

Els eurodiputats Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC / ALE), conjuntament amb Ramon Tremosa (PDECAT / ALDE), Ernerst Urtasun (ICV / Verds), Javi López (PSC / S&D) i Francesc Gambús (PPE), s'han adreçat als candidats a presidir el Parlament Europeu , després que Martin Schulz anunciés el 24 de novembre passat que abandonava el càrrec, per demanar-los que es comprometin a promoure l'ús del català a l'Eurocambra. En una carta conjunta, que també ha signat el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, els eurodiputats recorden el Parlament Europeu "ha estat històricament la institució que ha promogut la diversitat cultural i lingüística i les llengües minoritàries" i els demana que permetin als ciutadans "utilitzar les llengües cooficials dels Estats membres" en les seves relacions amb la UE.

La carta l'han enviat als que opten a rellevar Schulz al capdavant de l'Eurocambra, que deixa el càrrec per incorporar-se a la política alemanya. Els candidats són Antonio Tajani, candidat del Partit Popular Europeu (PPE); italià Gianni Pitell, candidat dels socialdemòcrates; Helga Stevens, dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), Guy Verhofstadt, de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE) i Eleonora Florenza, de l'Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica (GUE).

Els eurodiputats catalans recorden al futur president o presidenta de l'Eurocambra que "el 2005 el Comitè de les Regions i el 2006 el Consell van arribar a un acord amb els governs espanyol i britànic per permetre que les llengües que tenen un rang constitucional, com és el cas del català, es puguin utilitzar per diversos propòsits, inclosa la interpretació" i remarquen que "fins al moment ni el Comitè ni el Consell han informat de problemes per l'aplicació d'aquest acord".