Obren investigació als pares de Nadia per presumpte exhibicionisme i explotació sexual

En aquesta nova causa que ara comença, Blanco i Garau tenen condició d'investigats per aquests delictes sexuals, i el jutge enviarà aquestes diligències prèvies al deganat de La Seu perquè es reparteixin entre els jutjats d'instrucció d'aquest partit judicial, que són dos.

El jutge va considerar en citar als pares que la troballa de les instantànies no ha estat una simple sospita sinó "la constància i evidència de clars indicis objectivats de participació de la persona investigada (el pare) a la comissió dels referits delictes de provocació sexual i explotació sexual".

D'altra banda, el jutge ha acceptat que la Generalitat formi part com a acusació particular del procediment que segueix al seu jutjat per la presumpta estafa per haver recaptat fins a gairebé un milió d'euros per a tractaments per a la seva filla que suposadament no es van realitzar.