El president de Banc Sabadell, Josep Oliu , lamenta l'actual croada liderada per les associacions d'usuaris de bancs i caixes AICEC-ADICAE contra les clàusules sòl i "el seguidisme dels jutges" arrel de la recent sentència de la justícia europea contraria a aquestes clàusules de les hipoteques. Oliu defensa que els contractes de l'entitat eren "transparents" i estaven avalats pels notaris .

En aquest sentit, considera un "assalt" l'allau de reclamacions que poden arribar i assegura que el gruix d'aquestes reclamacions estan mancades de raó. Oliu rebutja la idea que els contractes signats davant notari deixin ara de tenir validesa en un país ple de 'lazarillos de Tormes'.





"Han vist que aquí hi ha dinerets i encara que ni tinguin raó reclamen per si els toca alguna cosa", relata el president de l'entitat, que insisteix en la "política d'honradesa" que ha volgut inculcar al banc. En altres casos, explica s'ha parlat sempre amb el client i se l'ha compensat quan s'ha cregut necessari, però no sempre pel simple fet de "quedar bé".