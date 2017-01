| ACN

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, s'ha pronunciat obertament sobre les possibilitats reals de trasllat de la seu social de l'entitat en cas que el procés d'independència de Catalunya avanci de tal manera que pugui posar en risc el futur del banc.

Si bé Oliu sempre s'havia volgut mantenir al marge del debat polític i fins i tot havia assegurat que no disposava de cap 'pla B' per al banc, perquè veia la independència de Catalunya molt poc probable, aquest divendres ha afirmat, sense citar el 'procés', que l'entitat podria canviar d'aires i traslladar el seu domicili social "en cas que hi hagués algun risc que ens pogués posar en necessitat de posar-nos sota l'aixopluc de la Unió Europea".