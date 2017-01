La maledicció de Felipe González

| Europa Press Que un expresident del govern espanyol i exlíder d’un partit doni suport per liderar un partit, hauria de ser una bona notícia. Però, en aquest cas, no ho és. Una maledicció persegueix des de fa gairebé vint anys els candidats de Felipe González en unes primàries. Primer va ser Joaquín Almúnia, i després José Bono i Eduardo Madina. Tots tres van ser els preferits per González per liderar el partit, però tots van ser derrotats a les urnes pels militants del PSOE. Tindrà Susana Díaz la mateixa sort?











Aquest cap de setmana, el Comitè Federal del PSOE ha posat data, per fi, a les primàries del partit per escollir un nou secretari general després de la dimissió de Pedro Sánchez. Aquest és un procés usual que els socialistes utilitzen des de 1997. Tot i així, les persones escollides per votació per liderar el partit, no han estat gairebé mai les proposades per la direcció de la formació. En més d’una ocasió, els desitjos dels militants no combreguen amb els de l’aparell. El més sonat El cas més curiós va ser durant les primàries per escollir el candidat socialista a les eleccions del 2000. L’expresident del Parlament Europeu Josep Borrell s’enfrontava al secretari general del PSOE en aquell moment, Joaquín Almúnia. Contra tot pronòstic, Borrell va guanyar per més de 21.000 vots a Almúnia, el candidat de l’aparell i de González.