Romeva es compromet a "desinstitucionalitzar la desmemòria històrica"

Romeva ha lamentat que durant massa anys s'hagi mirat cap a una altra banda pel que fa a restituir l'equilibri i la memòria dels familiars d'una societat "malmesa". Segons el conseller d'Exteriors, el gran error de la Transició ha estat institucionalitzar la desmemòria, i ara el Govern s'ha conjurat per "afrontar el futur amb una mirada endavant i neta , endreçada amb tot el que va passar".

Pas endavant del Govern per a l' exhumació de restes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva , ha presentat aquest divendres el Pla de Fosses 2017 a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà). El conseller ha reconegut que la dignificació de les fosses arriba amb uns 40 anys de retard, però ha garantit el compromís i la determinació del Govern per a "desinstitucionalitzar la desmemòria històrica".

Romeva ha insistit que el programa "no s'ha d'aturar" ja que el Pla compta amb tota la informació tècnica necessària. "La feina s'ha de fer en els propers mesos i anys, i la planificació és per al 2017 però té projecció per al 2018 i 2019", ha argumentat el conseller.

Des d'Isona i Conca Dellà, Romeva ha presentat un Pla de Fosses pel 2017 que preveu identificar el màxim de restes òssies de les 380 fosses localitzades a Catalunya. D'aquestes, 166 estan confirmades i 214 són "probables". D'altra banda, l'executiu ja preveu diverses actuacions per al 2018, i en una proposta pel 2019. Dit d'altra manera, durant el 2017 es duran a terme més actuacions entre fosses i restes òssies que en els darrers 10 anys .

Prudència però constància

El conseller ha reconegut que el procés arriba tard, però ha posat en valor la determinació del Govern per a completar la tasca d'exhumació. A més, Romeva no ha volgut fer pronòstics sobre la quantitat de fosses i restes òssies que es poden localitzar i identificar. "Es dedicarà el temps que faci falta en funció de la complexitat de cada cas, darrere de cada persona desapareguda hi ha un drama, i generar expectatives seria irresponsable", ha justificat.

En aquest sentit, Romeva ha demanat "prudència" i "modèstia", alhora que ha reiterat la constància del Govern per a complir i completar el Pla de Fosses. El conseller ha recordat que "la complexitat és enorme, i hi ha un desfasament de 40 anys", i ha insistit que els 80 anys de l'inici de la Guerra Civil fa que molts indrets estiguin malmesos i que les ubicacions sovint siguin inexactes. "La feina a fer és ingent, complexa i complicada, però estem determinats per a fer-la", ha assegurat.

Pressupost de 300.000 euros

El Pla compta amb un pressupost de 300.000 euros, ampliables en 200.000 euros més l'any que ve. La zona prioritària d'acció, per la situació de fosses i restes òssies, és sobretot a Terres de l'Ebre, Pallaresos, Alt Pirineu, Camp de Tarragona, Girona, Catalunya Central i Vall d'Aran.

Romeva ha visitat les restes òssies, fosses i búnquers d'una de les zones més castigades durant la Guerra Civil, al costat de l'historiador de Tremp Manuel Gimeno.