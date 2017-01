| ACN

Els líders polítics ja no són tan líders. Més aviat, són dirigents amb un contracte temporal que es pot extingir en qualsevol moment i per qualsevol raó, personal o aliena a la seva voluntat. Adéu també als cultes a la personalitat i a les estructures de partit totalment verticals, on els militants només tenien dret a pagar la quota i a rebre uns globus i una gorra en campanya electoral. L’ecosistema polític ha patit una sacsejada generalitzada a Europa, provocada sobretot pels efectes de la crisi econòmica, que ha esborrat d’un plomall líders històrics i n’ha portat de nous. A Catalunya s’hi ha sumat el fenomen del procés, que des del 2010 ha revolucionat partits i institucions i ha dipositat bona part del poder en la ciutadania, al carrer. Tot plegat ha fet que alguns noms que fa quatre dies semblaven imprescindibles per assolir la independència, o per aturar-la, hagin quedat en un segon pla o fins i tot hagin desaparegut totalment del panorama polític.

Recorden el protagonisme polític de l’exconseller d’ERC Joan Carretero de Reagrupament, del cap de files de Solidaritat Catalana per la Independència, Joan Laporta, de l’aleshores diputat de la CUP David Fernàndez, o del vicepresident del Govern Montilla i el primer a parlar de referèndum d’independència, Josep-Lluís Carod-Rovira? O més recentment, la retirada del candidat i diputat electe de la CUP Antonio Baños i del mateix Artur Mas. Cap d’ells és al capdavant del full de ruta, alguns continuen vinculats al procés a través dels seus partits, altres militen a la societat civil i altres han optat per recuperar les seves professions i mantenir-se al marge de la política activa.

A l’altre costat, alguns dels líders polítics que havien de frenar el procés d’independència tampoc no han tingut sort. Recorden l’hiperlideratge de Joan Herrera i Dolors Camats a ICV? O del seu company de partit Joan Saura? I la popular Alícia Sánchez Camacho o l’home que havia de combatre el sobiranisme amb federalisme, el socialista Pere Navarro? O José Montilla, president de la Generalitat, i encara més, Josep Antoni Duran Lleida i Unió Democràtica, ara en concurs de creditors. A tots ells l’aparell del seu partit els va rellevar com a caps de cartell sense massa explicacions.

Lideratges líquids

Jordi Pujol va ser president de la Generalitat i líder indiscutible de CiU durant 23 anys, i Pasqual Maragall un referent del PSC, alcalde de Barcelona i president de la Generalitat, per no parlar de Felipe González al PSOE. Lideratges eterns i intocables que avui ja són impossibles. Per raons múltiples. Com explica el professor de la facultat de Dret de la UB Jesús Palomar, una de les claus de la nova política del segle XXI és que “la societat ja no es conforma a votar cada quatre anys, vol implicació i ètica, i si no hi és, té la capacitat de forçar legislatures més curtes. Aquest empoderament desgasta els grans líders tant de portes enfora com als seus propis partits, que no dubten a rellevar-los. De fet, els líders ja no són líders venerats, sinó simples dirigents. I un dirigent és molt fàcil de substituir”.

Aquesta revolució social ha deixat més implicació política dels ciutadans, però també nous partits polítics amb noves formes de funcionar, i en alguns casos, amb limitació de mandats per evitar perpetuacions en el poder. És el cas de la CUP. Assegura que els seus líders tenen una història paral·lela a la de Carles Puigdemont, perquè ells, com el president, no han vingut al procés “a guanyar res personal ni a salvar el cul”. I així és, els diputats cupaires tenen el mandat limitat a una legislatura, i Puigdemont té clar que el pilotatge del full de ruta és un treball temporal amb data límit, de manera que no li interessa el més mínim la pugna del seu partit per trobar un cap de cartell.

Però a més, el procés català aporta un factor afegit. Tal i com explica Jesús Palomar, "qualsevol procés revolucionari desgasta molt, perquè quan s’acaba el compromís adquirit pels seus líders, bé perquè s'ha assolit l'objectiu, bé perquè han fracassat, sovint també s’acaba la carrera política d'aquests líders".