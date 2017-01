Gabriel adverteix Interior que hi ha un "sector ultra" als Mossos d'Esquadra

Gabriel ha lamentat que la convocatoria de diferents sindicats policials "assenyala directament càrrecs electes", i en definitiva, que "el que busca és impunitat policial". En aquest sentit, els anticapitalistes veuen que hi ha un "problema com a país, per la "consolidació d'un espai ultra dins el cos policial", i han llançat una advertència al Departament d'Interior: "Això sabem com comença però no com acaba, cal posar-hi atenció". A més, ha avisat que "el que pugui passar serà responsabilitat d'Interior".

La CUP també ha apel·lat al Síndic de Greuges i a la Fiscalia contra els delictes d'odi i discriminació. Ho ha fet perquè "es podria estar incompint el codi de la policia, en no seguir el paper de neutralitat", i per la presència de membres d'extrema dreta a les concentracions.