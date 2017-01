La CUP revela que només hi ha hagut una reunió per pressupostos des del 12 de novembre

| Europa Press

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha revelat que només s’ha produït una reunió amb el Govern sobre pressupostos de del 12 de novembre, quan la CUP va aprovar donar llum verda als comptes del 2017.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la negociadora per part de la CUP ha avançat que ens pròxims dies les negociacions s’acceleraran. D’altra banda, ha retret al PDeCAT que hagi “bloquejat” les demandes dels cupaires en matèria pressupostària i ha trobat a faltar el “compromís o petjada” d’ERC.

Segons Reguant, la CUP no posa línies vermelles, no demana que es modifiquin tots els tres impostos ( IRPF, impost de patrimoni i impost de successions) i no farà un “cavall de batalla” amb la reducció de la inversió a l’escola concertada.