| Europa Press

"Tenim pressa", una de les frases de més èxit de la campanya de la CUP del 27-S, té ara més sentit que mai. L'esquerra independentista no confia a rebre cap autorització de l'Estat per celebrar un referèndum, i de fet, no hi pensa dedicar ni un segon. Però sí que demana al Govern que fixi una data límit per intentar el pacte amb Madrid, però que paral·lelament fixi també una data concreta per celebrar el referèndum, perquè quedi clar en tot moment que no hi haurà marxa enrere. Així ho ha explicat la CUP en una conferència sota el títol Tombem el règim, construïm la República, celebrada al Museu d'Història de la Ciutat.

Ha estat la diputada Anna Gabriel l'encarregada de detallar el full de ruta de la CUP per assegurar que el referèndum se celebrarà en el termini màxim del setembre de 2017, tot i que també ha deixat clar que els cupaires no creuen que s'arribi a esgotar el termini, perquè l'Estat espanyol tibarà tant de la corda que es trencarà abans. "La cerca de suports al referèndum ha de tenir data de caducitat, no podem permetre que sigui un element dilatori, sinó un accelerador. El Govern, a més, ha de fixar el més aviat possible la data del referèndum, que ha de relligar molt bé amb les mobilitzacions populars, però també amb els temps i les accions judicials de Madrid que puguin avanár el referèndum, perquè potser no arribarem senceres al setembre", ha explicat Anna Gabriel, apuntant que els terminis fàcilment es poden accelerar.

A més de tenir una data concreta, els cupaires també troben urgent començar a treballar a fons en els instruments indispensables per al seu èxit, com ara la llei de referèndums, l'operatiu logístic de la Generalitat i també que els actors polítics i socials posin en marxa les seves campanyes amb les opcions que vulguin defensar. "Hem de començar ja amb tot aquest operatiu", ha insistit Gabriel. De fet, Gabriel ha remarcat que el Govern ha de tenir clar que no pot pretendre tenir tota la legalitat completa el dia que hi hagi el trencament, que a parer de la CUP, podria arribar quan l'Estat impugni la llei de referèndum i comenci a inhabilitar polítics. "En aquest moment haurà d'entrar en vigor la nova legalitat catalana, perquè l’única forma de celebrar el referèndum és fer-lo nosaltres. Legalitat intervinguda ha de ser resposta amb la legitimitat que ens dóna la defensa d’un dret que tenen tots els pobles. Si esperem a tenir una cobertura legal completa, mai no tindrem independència", ha sentenciat Gabriel.